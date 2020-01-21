Медведев отписался ото всех в Instagram

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев после своей отставки отписался от единственной страницы, за которой следил в Instagram. Ранее политик был подписан на страницу правительства России.

Примечательно, что учетная запись российского правительства все еще подписан на аккаунт Дмитрия Медведева. Однако во "ВКонтакте" и Twitter Медведев все еще продолжает читать страницу правительства России.