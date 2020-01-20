Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принес извинения за свою фразу, которая вызвала широкий общественный резонанс. Речь идет о словах, которые глава региона сказал по случаю празднования Дня работников печати. Игнатьев тогда заявил:

"Продажных журналистов нужно мочить".

На сайте правительства Чувашии опубликовано сообщение, в котором сказано, что на самом деле Игнатьев имел в виду совсем другое, но его слова как обычно "передернули и переиначили". Сам Игнатьев пояснил, что он добрый человек, поэтому попросил прощения у всех, кого он мог обидеть словом "мочить".