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Мессинг предсказывал России расширение границ и процветание в 2020 году

Общество

Советский эстрадный артист Вольф Мессинг, известный своими точными предсказаниями, рассказывал о том, что в 2020 году Россию ожидают положительные изменения. Неудивительно, что год начался фактически со смены власти в стране. Однако насколько это изменение было положительным покажет время.

Предсказание Вольфа Мессинга на 2020 год привело издание SM-news. Пророк утверждал, что именно в этом году начнут происходить глобальные изменения к лучшему, улучшится обстановка в сфере образования, медицины, армии и культуры.

Согласно Мессингу, РФ может стать ведущей страной-миротворцем и расширить границы. Предсказатель утверждал, что будущее за ростом промышленности и внедрением инновационных технологий. 

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Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
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