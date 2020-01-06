В Госдуме обсудят поведение Жириновского на Красной площади

Глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба сообщил журналистам, что комиссия обсудит поведение Владимира Жириновского на Красной площади. Речь идет о раздаче денег, о которой рассказывала "Правда.Ру".

В своем Instagram политик опубликовал видео прогулки по Красной площади. На нем также было запечатлено как Жириновский раздает проходим по одной тысяче рублей.

"Дети, инвалиды. Кто еще? Сироты, крепостные, холопы", - проговаривал политик во время раздачи денег.

По словам Аршба, сразу же после выхода с новогодних каникул комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики обсудит высказывания Жириновского в адрес россиян. Это произойдет после 13 января.