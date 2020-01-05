Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала смерть врача-онколога из Санкт-Петербурга Андрея Павленко, который боролся с раком желудка. Глава ведомства выразила соболезнования и заявила, что за время своей болезни Павленко успел спасти "не одну тысячу жизней".
"Смерть Андрея Николаевича болью отозвалась в сердцах многих россиян. Его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление", - рассказала министр.
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.