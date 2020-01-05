В Минздраве прокомментировали смерть онколога Павленко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала смерть врача-онколога из Санкт-Петербурга Андрея Павленко, который боролся с раком желудка. Глава ведомства выразила соболезнования и заявила, что за время своей болезни Павленко успел спасти "не одну тысячу жизней".