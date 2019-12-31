Жители полуострова Камчатка уже встретили новый 2020 год. Не обошлось и без традиционного праздничного поздравления президента страны Владимира Путина. Видеопоздравление главы государства уже было опубликовано на YouTube.
В пятиминутном ролике российский лидер пожелал жителям страны взаимопонимания, процветания, благополучия, а также здоровья и мира. Не забыл Владимир Путин и о предстоящем юбилее Великой Победы. Особые слова благодарности президент произнес в адрес фронтовиков и тружеников тыла.
"Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. Но мы должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Наше единство - это основа достижения любых, самых высоких целей", - обратился Владимир Путин к россиянам.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.