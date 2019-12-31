Камчатка смотрит Путина: на полуострове уже 2020 год. Видео

Жители полуострова Камчатка уже встретили новый 2020 год. Не обошлось и без традиционного праздничного поздравления президента страны Владимира Путина. Видеопоздравление главы государства уже было опубликовано на YouTube.





В пятиминутном ролике российский лидер пожелал жителям страны взаимопонимания, процветания, благополучия, а также здоровья и мира. Не забыл Владимир Путин и о предстоящем юбилее Великой Победы. Особые слова благодарности президент произнес в адрес фронтовиков и тружеников тыла.