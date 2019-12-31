Жителям столицы объяснили, в каких местах и как в новогоднюю ночь можно самим запустить фейерверки. Соответствующие рекомендации разместили на интернет-портале мэра столицы.
Так, в каждом административном округе города будут подготовлены специальные площадки. Самостоятельный запуск фейерверков станет возможным только на 87-ми площадках.
В каждом административном округе Москвы будут подготовлены специальные площадки.
Отмечается, что в Центральном АО предоставили одно место для запуска, в Восточном АО будет открыто 24 площадки, в Северном АО — 10, в Юго-Западном АО — восемь площадок для запуска новогодних салютов.
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