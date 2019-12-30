Скворцова: продолжительность жизни в России выросла

Продолжительность жизни в России за январь-октябрь текущего года увеличилась на шесть месяцев в сравнении с тем же периодом 2018 года и составила 73,4 года. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"За первые 10 месяцев, пока у нас есть предварительные данные, — пояснила она в интервью телеканалу "Россия 24". — Это 73,4 года, что больше на полгода, чем было по итогам 2018 года, благодаря тому, что количество смертей уменьшилось более чем на 29 тысяч".

Она также добавила, что это неокончательные цифры, в Минздраве считают что что по итогам года показатели будут еще более оптимистичными.