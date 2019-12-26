В Приморье выявили новый очаг вируса чумы свиней

В Хорольском районе Приморья выявили и подтвердили новый очаг вируса африканской чумы свиней. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

В ведомстве раскрыли информацию после получения подтверждения присутствия вируса в крови семи свиней, которые содержатся в личном подсобном хозяйстве. При этом район, находящийся рядом с очагом, следует, говорят в Россельхознадзоре, изолировать для исключения распространения вируса на другие территории.