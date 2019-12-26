В Хорольском районе Приморья выявили и подтвердили новый очаг вируса африканской чумы свиней. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по региону.
В ведомстве раскрыли информацию после получения подтверждения присутствия вируса в крови семи свиней, которые содержатся в личном подсобном хозяйстве. При этом район, находящийся рядом с очагом, следует, говорят в Россельхознадзоре, изолировать для исключения распространения вируса на другие территории.
"Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора подтверждается присутствие ДНК вируса африканской чумы свиней на территории личного подсобного хозяйства деревни Поповки Хорольского района", — пояснили сотрудники ведомства.
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