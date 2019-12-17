Онищенко дал советы по празднованию Нового года

Заслуженный врач Геннадий Онищенко дал советы по празднованию Нового года.

Он сказал, что для людей, которые соблюдают православные каноны, до вечера 6 января продлится Рождественский пост. Его правила строго регламентируют, что можно, а что нет.

Людям, которые празднуют Новый год по советским традициям, Онищенко рекомендует полностью отказаться от алкоголя.

Также он советует, что во время застолья не стоит переедать. Лучше есть больше легкой пищи, а также фруктов и овощей. Также он напомнил, что нужно быть осторожным при запуске пиротехники. По мнению Онищенко, в период новогодних праздников лучше больше времени проводит на улице. Также стоит сходить с семьей в театр или на выставки.