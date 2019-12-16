В Генпрокуратуре объяснили, зачем купили гольф-кары

Генеральная прокуратура России прокомментировала резонансные сообщения СМИ о покупке двух гольф-каров общей стоимостью 3 млн рублей для "нужд России". Пресс-служба ведомства пояснила, что электрокары закупаются для использования в ведомственном пансионате. На них будут возить пожилых людей и инвалидов.

"В рамках действующего законодательства были закуплены два электрокара для пансионата Генпрокуратуры "Россия" в Ялте для транспортировки маломобильных граждан, которые приезжают на отдых и реабилитацию", — пояснили в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что жилые и лечебные корпуса пансионата находятся на расстоянии, которое "весьма ощутимо для этой категории граждан".