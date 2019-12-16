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Семья убитой аспирантки СПбГУ обвинила Соколова во лжи

Общество

Адвокат семьи убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Александра Бакшеева усомнилась в том, что Олег Соколов дает правдивые показания. Об этом представитель семьи рассказала РБК. Ранее предполагаемый убийца девушки Олег Соколов заявил, что он и Анастасия Ещенко собирались подать заявление в ЗАГС, однако решили повременить из-за финансовых трудностей.

"Мы считаем, что история о том, что Настя бросилась на него с ножом, не зашла. Сейчас он говорит, что они собирались подавать заявление в ЗАГС. А дальше какое будет развитие событий? Появится информация, что она ему изменяла, он узнал об этом накануне подачи заявления в ЗАГС и был в состоянии аффекта?", - пояснила Бакшеева.

Александра Бакшеева считает, что Олег Соколов и его представитель в суде Александр Почуев таким образом хотят добиться смягчения наказания.

Темы загс спбгу олег соколов анастасия ещенко александр почуев александра бакшеева
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