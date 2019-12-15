Истязателем восьмилетнего мальчика оказался успешный бизнесмен

Ранее по России пролетела шокирующая новость об омском мальчике, который по девять часов стоял коленями на гречке. Его отчим придумывал и другие изощренные наказания практически без причины. Вскоре ребенок убежал к соседке и попросил ее о помощи. Прибывшая на место полиция обнаружила, что гречка вросла ребенку в кожу.

Сожителя мамы мальчика задержали, а ребенку провели операцию и извлекли из кожи гречку. Телеграм-каналу "Медикиллер" удалось узнать личность истязателя. Им оказался успешный бизнесмен Сергей Казаков, владеющий компанией по поставке бухгалтерского программного обеспечения. Он познакомился с мамой мальчика на сайте знакомств.

На данный момент ребенок все еще находится у матери, несмотря на то, что ее и отчима обвинили в "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести", а также в "истязании". Сергей Казаков до сих пор находится в СИЗО.