В Иванове взорвалась теплотрасса: жильцы остались без воды и тепла

Крупная коммунальная авария была сегодня ликвидирована в городе Иванове. ЧП произошло из-за прорыва теплотрассы, в результате почти на сутки без тепла и горячей воды остались несколько жилых зданий, школа, детский сад.

Как журналистам пояснили в пресс-службе администрации города, всего в зону отключения отопления и горячей воды попало 46 многоквартирных домов (более восьми тысяч жителей), а также школа и детсад. Вечером накануне в мэрии сообщили, что период ликвидации аварии продлили до 01:00 9 декабря из-за трудностей с откачкой воды из тепловой камеры. Устранить аварию получилось к 03:10 9 декабря.

Позже в одной из соцсетей сообщили, что мэр города Владимир Шарыпов "лично проконтролирует ситуацию с отключением тепла и горячего водоснабжения в районе улицы 5-я Коляновская".