Пиво стало самым продаваемым напитком в преддверии Нового года

Новое исследование Rate&Goods показывает, что жители России покупают к Новому году больше пива, нежели шампанского или вина. Около трети всех праздничных покупок алкоголя составляет пиво - 33,97%. Второе место заняло шампанское с показателем 14,94%. Третье место у вина - 12,53%.

Четвертую позицию по объемам продаж заняла водка - 10,87%. Также в список вошли коньяк, виски и вермут. Эксперты рассказали, что объем продаж в предновогодний период увеличивается на 137% по сравнению со средним показателем за год. Россияне начинают активно закупаться спиртным с середины декабря, а пик покупок приходится на 29-31 декабря.

Ранее Роструд проводил исследование, согласно которому употребление алкоголя является для россиян традицией. Это подтвердили 80% женщин и 66% мужчин, участвовавших в опросе.