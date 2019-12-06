Совершенно здоровый подросток из города Дакинфилд в Англии, что в графстве Большой Манчестер, резко повернул голову, вследствие чего у него случился инсульт. Как сообщило издание The Mirror, спустя несколько дней после этой ситуации он умер.
17-летний кадет Бен Литтлвуд не жаловался на здоровье, не пил алкогольные напитки и не курил. 3 апреля он вернулся домой из колледжа и присматривал за младшей сестрой, а его мать была на работе. Позже она увидела пропущенный звонок от сына и перезвонила ему, но тот не взял трубку.
У женщины возникло предчувствие, что что-то произошло, она отпросилась с работы и пришла домой. Там она обнаружила сына лежащим на кухонном полу. Рядом с ним лежала перевернутая собачья миска. На кухне находилась 2-летняя сестра мальчика, для которой он готовил чай. Мать подростка предположила, что Литтлвуд споткнулся о миску, упал и получил удар головой.
Подростка доставили в реанимационное отделение больницы. Доктора провели ему компьютерную томограмму. Вследствие юного возраста пациента, медики 4 дня не могли понять, что у него случился инсульт. Очевидно, Литтлвуд резко повернул голову, из-за этого у него разорвалась артерия, и тромб оказался у него в мозге. Один из врачей отметил, что не встречал аналогичных случаев за всю свою 12-летнюю практику.
Через 8 дней после нахождения в клинике Литтлвуд умер. Как показали анализы, он скончался от позвоночного тромбоза артерии от ишемического инсульта.
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