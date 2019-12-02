Дед Мороз рассказал, что подарит Путину на Новый год

Главный Дед Мороз России из Великого Устюга рассказал на пресс-конференции в Москве, что уже подготовил подарок для президента страны Владимира Путина. Он сообщил, что подготовил для главы государства здоровье, благополучие и все самое наилучшее.

"Президент творит дела государевы, а я сказочные. Если мы будем друг другу помогать, то будет ладно и складно", - пояснил волшебник.

Также Дед Мороз рассказал, что в этом году получил уже 3 миллиона 664 тысячи писем от маленьких россиян. Волшебник постарался ответить на каждое обращение.