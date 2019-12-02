Экс-полковник Захарченко сидит в одной камере с ВИЧ-инфицированными

Осужденный за коррупцию бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко пожаловался на условия содержания в тюрьме. Он утверждает, что его сокамерники тяжело больны. По словам Захарченко, его посадили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом.

Также бывший полковник пожаловался на сотрудников мордовской колонии №5, которые "ущемляют его права". Надзиратели сопровождают его в бане и отслеживают все его перемещения с помощью камер видеонаблюдения. Также Захарченко запрещено разговаривать с другими заключенными.