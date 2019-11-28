Из-за увольнения редкого специалиста в Москве погиб ребенок

Ребенок, которому должны были осуществить пересадку почки, скончался в столичной клинике. Операция должна была состояться в октябре, но ее перенесли из-за увольнения трансплантолога Михаила Каабака и других медиков из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).

Каабак является единственным в России врачом-трансплантологом, который выполняет пересадку почек детям, у которых вес меньше 10-ти килограммов.

В среду, 27 ноября, появилась информация, что Каабак, которого поручили вернуть к должности, не сможет приступить к лечению детей в НЦЗД как минимум до середины января будущего года. В качестве причины врач называл то, что у руководителей нет возможности согласовать с Минздравом изменение в штатном расписании. Помимо всего, отделение, где должен трудиться хирург, якобы закрыли на карантин из-за ветряной оспы, после которого будут делать чистку. По названным причинам были отложены операции двум тяжело больным братьям-близнецам Кузнецовым с Дальнего Востока.

Сам Каабак пояснил, что планирует забрать в НЦДЗ детей с Сахалина. Врач планировал приступить к вакцинации одного из братьев, но теперь он не может это выполнить. В настоящее время он занят поиском учреждения, где сможет осуществить трансплантацию.