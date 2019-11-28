Болезнь не помогла серийному убийце детей из Тольятти выйти на свободу

Суд города Самары отказал серийному убийце из Тольятти, отбывающему пожизненное заключение за изнасилования и убийство детей, в освобождении из-под стражи по причине болезни.

Судебное слушание, где судом было рассмотрено прошение преступника об освобождении от наказания по причине наличия у него заболевания, прошло в Советском районном суде Самары накануне, 27 ноября.

Как пояснили сотрудники прокуратуры, болезнь, на которую ссылается осужденный, не входит в список заболеваний, из-за которых отпускают на свободу. Эта патология не может стать препятствием ему в том, чтобы отбывать наказание. В итоге, судебная инстанция отказала серийному убийце в удовлетворении его прошения.

Следует заметить, что мужчина уже не впервые подает такого рода прошения, но суд всегда отказывает ему в их удовлетворении.