Пермь потратит на новогодний салют почти 500 тыс.рублей

В городе Пермь на Новый год по традиции запустят два фейерверка — в полночь с 31 декабря на 1 января. Это произойдет по местному времени и по столичному.

На интернет-ресурсе госзакупок запущен аукцион на оказание услуг по запуску новогодних салютов.

Из документации аукциона следует, что на два фейерверка власти готовы пустить 489 тысяч рублей. Длительность салютов должна составить 3 и 7 минут.

Отмечается, что в прошлом году начальная (максимальная) цена аналогичного лота равнялась 471 тысячи рублей, но в процессе аукциона цена на два фейерверка в новогоднюю ночь (2018/2019 года) была сбита до 353 тысяч рублей, передает ИА REGNUM.