Россияне отдают предпочтение коротким путешествиям － эксперты

Объемы продаж туров в выходные и праздничные дни в 2019 году увеличились на 30% в сравнении с тем же периодом минувшего года. Об этом передает информагентство РИА Новости со ссылкой на данные исследования от Level. Travel.

Отмечается, что самой большой популярностью у туристов, приобретающих туры на три ночи, пользуются отечественные курорты (35%). Они привлекательны для путешествующих отсутствием виз и близостью нахождения. Среди них наибольшую популярность снискали Краснодарский край и Крым. Размер среднего чека составил чуть более 18 тысячи рублей. На втором месте оказалась Турция (25%), средняя цена тура на 3 дня в эту страну составляет около 35 тысяч рублей.

Далее идут Греция и Кипр, отдых на 3 дня в которых обойдется туристу из России в 27,1 и 33,9 тысячи рублей соответственно. Замыкает топ-5 Чехия, средняя цена тура в которую равняется 33,2 тысячам рублей.