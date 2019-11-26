Уралец Пельмень сменил имя на более экзотическое ради откоса от армии

Когда-то уральский парень носил имя Романа Грошева, но ради халявных 200 кг пельменей он сменил имя и официально, по паспорту, стал Пельменем Кондольским. Условие по поводу запрета на дальнейшую смену имени и фамилии не ставилось, и бывший Роман воспользовался такой возможностью, чтобы вновь получить выгоду.

Как сообщает Рамблер, Пельмень Кондольский исчез, а на смену ему пришел человек по имени «Билет Марсельевич Призыва Нет». На своей странице в одной из соцсетей новоиспеченный Билет пояснил, что он является клиентом компании "ПризываНет.ру"

По словам молодого человека, он побоялся идти служить в ряды российской армии под именем Пельменя, а сейчас надеется, что ему бесплатно окажут помощь в откосе от воинской обязанности.