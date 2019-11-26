Медведев посочувствовал замерзающим на улицах котам

В жилых домах России теперь должны держаться открытыми продухи (вентиляционные отверстия) в подвалах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

С целью поддержания температурно-влажностного режима УК обязаны на протяжении всего года держать открытым один продух в подвале, а также технических подполиях, которые входят в общее имущество.

Напомним, ранее вице-премьер России Виталий Мутко пояснял, что данная мера поможет обеспечить гуманное отношение к бездомным животным, главным образом, к кошкам, оказавшимся в подвалах. Кроме этого, руководитель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов поднимал вопрос о проблемах доступа бездомных животных в подвалы домов еще в конце 2017 года. Он говорил, что в зимние сезоны от холода погибает множество бездомных животных, поскольку они не могут попасть через закрытые продухи в подвалы. Но была и обратная проблема — кошки оказывались замурованными в подвалах и гибли, поскольку не могли выбраться наружу.