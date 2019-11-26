Легендарный кардиохирург Бокерия продолжит оперировать

Вчера стало известно о том, что кардиохирург Лео Бокерия, светило мировой медицины, престал быть директором Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.

Известие о его увольнении с должности, которую он занимал с 1994 года пришло одновременно с другим — доктор Бокерия стал почетным президентом ННПЦ ССХ.

Решение Минздрава об увольнении легендарного доктора вызвало в обществе и среди его коллег волну возмущения. Сам же Бокерия о переменах узнал самым последним — когда вышел из операционной, где в очередной раз спасал человеческую жизнь.

Чуть позже он рассказал журналистам, что, перестав быть директором центра, он не уходит из него. По-прежнему будет и консультировать, и оперировать, и учить студентов.

Как пояснила министр здравоохранения, отставка Бокерии с должности вызвана тем, что он достиг предельно возможного возраста. Но, подчеркнула госпожа Скворцова, "ни о каком увольнении речь не идет".

К слову, Лео Бокерия неоднократно становился консультантом и для "Правды.ру". Например, он научил наших читателей, как защитить сердце от болезней.