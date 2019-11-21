В Бурятии появился "бюджетный" способ захоронения усопших

В столице Республики Бурятия, городе Улан-Удэ, появилось специальное место для захоронения праха.

Указывается, что кремация обойдется гражданам дешевле обычного захоронения. Как рассказал руководитель "Фонда развития Улан-Удэ" Евгений Бартанов, это будет способствовать решению экологических проблем, связанных с негативным влиянием кладбищ на подземные воды.

В будущем году здесь возведут колумбарную стену, где можно будет разместить урны с прахом после крематория. Сам крематорий строят тоже на территории кладбища. Инвестиции в проект составят 120 млн рублей, окончание работ запланировано на 2020 год.

"Размер отведенного участка под захоронение одной урны составляет 0,8 на 1,1 метров. Тут можно поставить плиту или памятник, но меньших размеров. Услуги колумбария уже доступны", — рассказали в местной администрации.

Также подчеркивается, что кремация обойдется дешевле обычного захоронения.