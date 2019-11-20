В Петербурге хотят повысить штрафы за стихийные свалки

Депутаты парламента Санкт-Петербурга предложили в несколько раз увеличить штрафы за несанкционированные свалки. Эту инициативу одобрили на заседании Законодательного собрания города 20 ноября.

Отмечается, что внести поправки к ст. 247 УК РФ предложила замглавы партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова. Так, за производство запрещенных видов опасных отходов, их перевозку и хранение, что может причинить значительный вред здоровью человека или экологии (ч.1 ст.247 УК РФ) депутаты предложили повысить размер максимального штраф в 2,5 раза - до 500 тысяч рублей.

За аналогичные нарушения, «вызвавшие загрязнение, отравление или заражение экологии, совершенные в зоне экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации» (ч.2 ст.247 УК РФ) - десятикратно, до трех миллионов рублей.Как пояснили в «Справедливой России» со ссылкой на сведения надзорных структур, максимальный штраф за причинение вреда экологии в судебной практике чаще всего составляет не более 100 тысяч рублей.

При этом для ликвидации мусорных свалок используются бюджетные деньги. Так, в прошлом году Смольный потратил свыше 478 миллионов рублей на работы по ликвидации стихийных свалок в городе. В текущем году траты на эти цели достигнут около миллиарда рублей.