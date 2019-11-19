Полиция установила личность женщины, которая выложила в соцсети видео, на кадрах которого шестилетний ребенок едет на машине на скорости 130 километров в час.
Ею оказалась 28-летняя жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева.
Женщина известна как злостная нарушительница ПДД.
Так, в апреле этого года она вела автомобиль с трехмесячным ребенком на руках.
Женщина заявила, что посадила своего ребенка за руль осознанно, так как хотела научить его управлять автомобилем.
В отношении Агины Алтынбаевой инспекторы ГИБДД составили протоколы об административном правонарушении по пяти статьям КоАП РФ. Она должна будет заплатить штрафы на сумму 35 000 рублей.
Фото: twitter.com
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