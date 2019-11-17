Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком

Дмитрий Матлин, который знаком с Олегом Соколовым более 30 лет, рассказал о жизни историка, убившего аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. По его словам, нельзя умолять достижений Соколова как историка.

Однако, как утверждает Матлин, Соколов - пьяница.

"На всех мероприятиях, где я с ним сталкивался, он вел себя безобразно, поскольку сразу напивался. Очень часто вел себя агрессивно", - пояснил Матлин. "Ему хватало совсем немного алкоголя, чтобы напиться в хлам. Однажды в Мраморном дворце отмечали какое-то важное историческое событие и оно переросло в празднование дня рождения Соколова. Он напился, начал кричать, прыгать по столам и его никто не мог остановить", - рассказал знакомый историка.

Более того, Дмитрий Матлин сообщил один интересный факт. Оказывается, Олег Соколов в 1999 году был одним из фигурантов дела о хищении из фондов Исторического музея. Изначально историк был подозреваемым, однако из-за влиятельных друзей его перевели в категорию свидетелей.