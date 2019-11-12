Социологи выяснили главные страхи россиян

Согласно данным опроса ВЦИОМ, россиян больше всего тревожат социальная несправедливость, снижение уровня доходов и возможность лишиться бесплатной медицинской помощи.

В тройку главных страхов жителей РФ вошли:

Беспокойство о росте возможном росте социальной несправедливости - 68% всех опрошенных. Если сравнивать с январем, то этот показатель уменьшился на 4%. Чаще этот страх испытывают лица в возрасте от 35 до 44 лет (69%).

63% россиян опасаются снижения уровня доходов. Доля таких россиян снизилась на 5%. В основном этот страх испытывают россияне в возрасте от 45 до 79 лет (71%).

58% россиян боятся остаться без бесплатной медицинской помощи. В январе таких россиян было на 3% меньше.

58% респондентов боятся роста цен на продукты. В январе таких россиян было 70%.

Также в число страхов россиян вошли беспорядки в стране (39%), международные конфликты (20%), потеря работы (35%), рост преступности (36%).

По мнению социологов, динамика тревоги россиян является скорее положительной, так как почти по данным проблемам наблюдается снижение уровня беспокойства.

Фото: twitter.com