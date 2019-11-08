В Госдуме предложили исключить импортные продукты из школьного питания

В Госдуме предложили использовать только продукты отечественного производства при приготовлении обедов в российских школах.

Автор данного предложения Борис Чернышов заявил, что соответствующие поправки будут внесены в законопроект об обязательном горячем питании для учащихся младших классов. По мнению Чернышова, в силу того, что сейчас действуют антироссийские санкции, данная мера позволит поддержать отечественных производителей. Также в Госдуме отметили, что наша продукция дешевле импортной, к тому же проще контролировать ее качество.

Чернышов считает, что такого рода ограничения не вызовут проблемы с питанием школьников. В случае принятия данных нововведений, они будут касаться закупки овощей, так как поставки многих других продуктов из других стран уже ограничены в рамках госзакупок.

Ирина Козий, глава аналитического агентства Fruitnews, сообщила, что запрет на закупку продукции импортных производителей в школах может привести к тому, что питание будет однообразным, а зимой могут возникать перебои с овощами, так как в период с ноября по февраль российские производители выращивают огурцы и помидоры в теплице, они стоят в два раза дороже. Кроме того, весной Россия активно импортирует продукцию.

24 октября в Госдуме был принят законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием учащихся младших классов.

Фото: twitter.com