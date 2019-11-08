Эксперты предрекли миллениалам безработицу и высокий уровень смертности

У представителей так называемого поколения миллениалов (поколение людей, родившиеся в 1981-1996 гг.), быстрее ухудшается здоровье по сравнению с представителями поколения X (родившимися в 1961-1981 гг.). Кроме того, среди миллениалов смертность выше почти в 1,5 раза.

К такому выводу пришли в Федерации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association.

Специалисты считают, что главные проблемы миллениалов - это гипертония, холестерин, депрессия, большое количество случаев самоубийств и смертей от передозировок.

По мнению специалистов, миллениалы - самое образованное поколение. Но имеющиеся проблемы со здоровьем часто мешают им добиться успеха.

Специалисты представили два варианта развития. Первый вариант рассчитан на то, миллениалы смогут исправить данную ситуацию. Согласно второму варианту, в следующие 10 лет данная тенденция не изменится, тогда среди миллениалов смертность достигнет 40% по сравнению с представителями поколения X. Также им придется больше тратить на лечение на треть больше ($4500 в год).

Также специалисты считают, что эффективность работы миллениалов ниже, что связано с проблемами со здоровьем. Многие представители миллениалов из-за проблем со здоровьем могут столкнуться с безработицей.

Фото: twitter.com