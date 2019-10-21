Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента

ВЦИОМ совместно с Центром политической конъюктуры провели опрос, в ходе которого россияне рассказали, кого из героев фильмов они считают лучшим кандидатом на пост президента РФ.

По мнению россиян, главными качествами, которые необходимы на посту президента, обладают Штирлиц ("Семнадцать мгновений весны") и профессор Преображенский ("Собачье сердце").

За Штирлица как кандидата в президенты России проголосовали 20% россиян, за профессора Преображенского — 12%.

Данила Багров из "Брата" и Мария Швецова из "Тайн следствия" набрали по 11% голосов.

9% респондентов проголосовали за Катерину Тихомирову из фильма "Москва слезам не верит", 6% — Валерия Харламова из "Легенды № 17".

За ним героя комедии "Бриллиантовая рука" Семена Горбункова и героя "Бригады" Сашу Белого проголосовали 4% опрошенных.

Социологи пришли к выводу, что киногерой Вячеслава Тихонова обладает такими качества, как честность и компетентность. Также он близок к народу. Россияне считают, что данные качества очень важны для политического лидера.

Также важно, чтобы политические лидер умел грамотно организовать работу других людей, хорошо знать о ситуации в стране и иметь четкую программу действий.

Фото: twitter.com

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