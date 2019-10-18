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Четверо обвиняемых по делу "Зимней вишни" освобождены из СИЗО

Общество print

 Заводский районный суд города Кемерово освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Об этом сообщает сегодня ТАСС.

В ходе судебного заседания прокурор ходатайствовал о выпуске из СИЗО четверых фигурантов уголовного дела. Гособвинитель пояснил, что по закону заключение под стражу возможно только сроком на полгода. В дальнейшем арест может быть продлён только по тяжким и особо тяжким статьям. При этом действия этих обвиняемых рассматриваются как неумышленные и подпадают под статьи о преступлениях средней степени тяжести.

"Суд постановил для подсудимых Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий", — огласил решение судья. Заключение в СИЗО заменено фигурантам на домашний арест.

Еще четверо обвиняемых в трагедии в ТЦ "Зимняя вишня": Надежда Судденок, Сергей Антюшин, Георгий Соболев и Юлия Богданова — до 26 января 2020 года останутся в СИЗО.

Пожар в четырёхэтажном торговом центре произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

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Фото: pravo-ural.ru

 

Темы суд кемерово зимняя вишня трагедия в тц фигуранты уголовного дела
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