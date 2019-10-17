Вчера, 16 октября, в интернете появилась петиция под названием "Запретить книгу Мединского. Он считает, что татары для России хуже гитлеровских фашистов".
За петицию проголосовали почти 200 человек.
В своей книге "Мифы о России: о русском рабстве, грязи и "тюрьме народов"" Мединский, оценивая место татар в русском сознании, написал, что в сознании русского народа никакой другой не воспринимался хуже татар.
Авторы петиции настаивает на том, что министр культуры РФ Владимир Мединский был привлечен к уголовной ответственности, так как он разжигает ненависть и вражду. Книгу Мединского предложили включить в список литературы экстремистского содержания.
Фото: twitter.com
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