Мединского обвинили в экстремизме из-за книги о татарах

Вчера, 16 октября, в интернете появилась петиция под названием "Запретить книгу Мединского. Он считает, что татары для России хуже гитлеровских фашистов".

За петицию проголосовали почти 200 человек.

В своей книге "Мифы о России: о русском рабстве, грязи и "тюрьме народов"" Мединский, оценивая место татар в русском сознании, написал, что в сознании русского народа никакой другой не воспринимался хуже татар.

Авторы петиции настаивает на том, что министр культуры РФ Владимир Мединский был привлечен к уголовной ответственности, так как он разжигает ненависть и вражду. Книгу Мединского предложили включить в список литературы экстремистского содержания.

Фото: twitter.com

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