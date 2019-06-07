Около половины памятников в России находятся в "отвратительном состоянии - аварийном или близком к аварийному". Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
По его словам, государство не может реконструировать все памятники культуры, поскольку "ни у одной страны мира не хватит налоговых средств, чтобы привести все в порядок". Поэтому министр предлагает привлекать частных инвесторов.
"Мы исходим из того, что надо создать максимально привлекательные условия для инвесторов, для меценатов, для будущих владельцев этих памятников. Только так можно возродить Россию", - передает его слова портал газеты "Известия".
Мединский добавил, что тот перечень разрушенных объектов, за который отвечает Минкульт, отреставрирован и вовлечен в культурный оборот.
"Но есть огромное количество имущества федеральных, региональных, муниципальных властей, унитарных предприятий. Все это если не разрушено еще, то сдается в аренду", - пояснил министр.
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