Мединский заявил об "отвратительном состоянии" почти половины памятников в России

Около половины памятников в России находятся в "отвратительном состоянии - аварийном или близком к аварийному". Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.



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По его словам, государство не может реконструировать все памятники культуры, поскольку "ни у одной страны мира не хватит налоговых средств, чтобы привести все в порядок". Поэтому министр предлагает привлекать частных инвесторов.

"Мы исходим из того, что надо создать максимально привлекательные условия для инвесторов, для меценатов, для будущих владельцев этих памятников. Только так можно возродить Россию", - передает его слова портал газеты "Известия".

Мединский добавил, что тот перечень разрушенных объектов, за который отвечает Минкульт, отреставрирован и вовлечен в культурный оборот.

"Но есть огромное количество имущества федеральных, региональных, муниципальных властей, унитарных предприятий. Все это если не разрушено еще, то сдается в аренду", - пояснил министр.