Красноярцы на сходе потребовали наказать убийц биатлониста Сисигина

Вечером 15 октября около полусотни красноярцев пришли к зданию прокуратуры края, чтобы выразить свое недовольство в связи с расследованием резонансного убийства местного биатлониста.

Как уточняет ИА Бабр24, двое красноярцев избили спортсмена, попутно снимая это на камеру, и отправили девушке пострадавшего. Она выложила ролик в сеть.

После избиения Дмитрий Сисигин так и не оправился. Он умер, проведя 22 дня в искусственной коме.

Все это время те, кто избил спортсмена находились на свободе, хотя их личности были установлены достаточно быстро. При этом одного из них — Андрея Шилова — даже не задерживали, а его подельник был отпущен под подписку о невыезде.

Как выяснилось, мать Шилова ранее работала судьей, потом — в адвокатуре, а отец занимает пост главы районного совета депутатов. Кроме того, согласно информации местных СМИ, дядя молодого человека — отставной полковник ФСБ.

Поэтому, как заявили в общественной организации "Народное собрание красноярцев", в сомнениях горожан относительно того, постигнет ли "блогера" наказание, нет ничего удивительного.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, и красноярцы вышли на народный сход и одиночные пикеты у здания прокуратуры Красноярского края. После этого маховик правосудия начал крутиться.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства и пообещал, что возьмет его под свой контроль.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сказала: "Не должно возникать сомнений, что никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений".

Как сообщают сегодня "Рамблер-новости", главное управление МВД по Красноярскому краю инициировало служебную проверку, чтобы установить, по какой причине подозреваемым еще месяц назад определили меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

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Фото: vk. com