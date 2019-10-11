Саратовцы пытались линчевать убийцу 9-летней девочки

Ночью на 11 октября в Саратове в районе улицы Высокой горожане собрались на стихийный митинг.

Об этом сообщают местные издания "Регион 64" и "Версия Саратов".

Несколько сотен человек угрожали устроить самосуд задержанному по подозрению в убийстве 9-летней девочки, пропавшей накануне. Лиза Киселева утром отправилась в школу, но на уроки не пришла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В поисках ребенка принимали участие и полицейские, и специалисты областной службы спасения, и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", и местные жители.

Вечером поиск был остановлен. Сообщение об этом появилась на странице поискового отряда "Лиза Алерт" в "ВКонтакте".

По данным саратовских СМИ, ближе к ночи в одном из гаражей было найдено тело девочки. Предполагаемого преступника задержали, с ним на месте проводились следственные действия. Эту информацию подтвердил ТАСС зампред правительства Саратовской области Роман Бусагин.

Как только информация о задержании подозреваемого прошла в эфире ТК "Саратов — 24", возле гаражей собрались несколько сотен жителей, которые "требовали открыть им помещение и выдать подозреваемого". "Регион 64" отмечал, что люди не выпускали с территории автомобиль полиции, предполагая, что в нем находится подозреваемый.

Агентство "Свободные новости" передает, что для обеспечения порядка на помощь полицейским был вызван ОМОН. По информации, переданной со слов очевидцев изданиям Baza и "Свободные новости", полицейские распылили слезоточивый газ, когда толпа попыталась приблизиться к одной из машин.

Фото: © Mash