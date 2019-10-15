Первые электронные паспорта могут быть выданы жителям Москвы уже в марте 2020 года. О начале эксперимента говорится в проекте указа президента, разработанным Минкомсвязью России.
Проект уполномочивает правительство провести эксперимент с 1 марта 2020 года. Согласно проекту, планируется выпуск, выдача, привлечение МФЦ для предоставления государственных и муниципальных услуг в Москве паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения.
Цель данного эксперимента в том, чтобы разработать и запустить инфраструктуру выпуска, выдачи и использования электронного паспорта. Также необходимо будет оценить ее эффективность.
В августе операторы сотовой связи предложили включить в электронные паспорта функцию Mobile ID для удаленной идентификации пользователя. Эта технология может быть использована не только в приложении электронного паспорта, но и в обычных кнопочных телефонах, в которых не предусмотрен выход в интернет.
Фото: pravda.ru
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