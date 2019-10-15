С 1 марта 2020 года в Москве будут выдавать электронные паспорта

Первые электронные паспорта могут быть выданы жителям Москвы уже в марте 2020 года. О начале эксперимента говорится в проекте указа президента, разработанным Минкомсвязью России.

Проект уполномочивает правительство провести эксперимент с 1 марта 2020 года. Согласно проекту, планируется выпуск, выдача, привлечение МФЦ для предоставления государственных и муниципальных услуг в Москве паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения.

Цель данного эксперимента в том, чтобы разработать и запустить инфраструктуру выпуска, выдачи и использования электронного паспорта. Также необходимо будет оценить ее эффективность.

В августе операторы сотовой связи предложили включить в электронные паспорта функцию Mobile ID для удаленной идентификации пользователя. Эта технология может быть использована не только в приложении электронного паспорта, но и в обычных кнопочных телефонах, в которых не предусмотрен выход в интернет.

Фото: pravda.ru

Читайте также:

Электронные паспорта начнут вводить с июля 2020 года

В РПЦ не поддержали идею внедрения электронных паспортов

Выяснено отношение россиян к электронному паспорту

﻿