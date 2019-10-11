Рособрнадзор проверит качество образования в детских садах РФ

Рособрнадзор проведет проверки качества образования в детских садах в 21 регионе России. В итоговом отчете чиновники укажут риски и возможности развития дошкольного образования с учетом региональных особенностей и дадут рекомендации по улучшению этой системы.

Как уточняет "Интерфакс", проверяющие оценят образовательные программы садиков, качество обучения и качество руководства учреждением, а также взаимодействие садика с родителями детей.

Администрации каждого садика придется авторизоваться в единой информационной системе мониторинга, получить в системе материалы и инструменты для анализа, а потом собрать с их помощью данные. По мнению главы ведомства Сергея Кравцва, такие подходы к мониторингу позволят повысить прозрачность проверок.