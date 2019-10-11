Лидером по числу новых случаев заболеваний алкоголизмом стала Чукотка

В минувшем году за медицинской помощью из-за злоупотребления алкоголем обратились более 2 миллионов россиян - это 1,4% населения страны. У 76 тысяч человек был впервые диагностирован алкоголизм или алкогольный психоз.

Лидерами по числу новых случаев заболеваний из-за алкоголя стали Чукотский автономный округ (29 пациентов на 10 тыс. жителей старше 18 лет), Якутия (23 пациента на 10 тыс. населения) и Ненецкий автономный округ (20 пациентов на 10 тыс. населения).

Каждый десятый новый больной живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане и Пензенской области. Шесть из десяти регионов с наибольшими коэффициентами заболеваемости находятся на Дальнем Востоке.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что в России употребление алкоголя снизилось с 2003 года по 2016 год на 43%. По данным Минздрава, 70% смертности российских мужчин в трудоспособном возрасте связано с алкоголем.