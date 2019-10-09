Роспотребнадзор напомнил про оптимальную температуру в квартире зимой

Температура воздуха в квартире зимой должна быть в пределах от 18 до 24 градусов тепла. Отклонение от этой нормы грозит серьезными рисками для здоровья. Об этом рассказали в пресс-служба Роспотребнадзора.

"Существуют нормативы, при которых человеку находиться в жилом доме комфортно и безопасно для здоровья. В жилых комнатах, допустимая температура в холодное время года 18-24 градуса, а в теплый период года 20-28 градусов", - отметили в ведомстве.

По словам специалистов, при повышенной температуре снижается работоспособность, а утомление наступает быстрее. Также значительно увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, возрастает риск заболеть простудными заболеваниями.

Слишком низкая температура, напротив, грозит возникновением острых респираторных инфекций, осложнением хронических болезней сердечно-сосудистой, костно-мышечной, выделительной, эндокринной и периферической нервной систем.

В Роспотребнадзоре посоветовали обратить внимание и на уровень влажности в квартирах. Низкая влажность оказывает негативное последствие на кожу и слизистые оболочки, повышая их сухость. Высокая влажность снижает иммунитет и обостряет хронические заболевания.