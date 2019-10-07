"Вымпелком" назвал украденные данные "устаревшими"

Пресс-служба "Вымпелкома" подтвердила факт утечки данных миллионов абонентов оператора "Билайн". В ведомстве отметили, что утечка произошла в конце 2017 года, а также, что украденные данные "носили устаревший характер". Информацию о масштабной утечке информации "Вымпелкома" опубликовал "Коммерсантъ" 6 октября.

По информации издания, в открытом доступе появились данные 8,7 миллионов абонентов "Билайна", которые подключали домашний интернет. Сотрудники издания проверили данные и нашли в них информацию о себе: имена, номера телефонов и адреса. В "Вымпелкоме" подчеркивают, что несмотря на утечку данных, злоумышленники не могут совершать никаких действий с личными аккаунтами пользователей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что счета МТС и "Вымпелкома" хотели заблокировать Минюст США. Как утверждают американские следователи, компании заработали указанные суммы в Узбекистане благодаря взяткам, которые давались родственникам президента этой страны. Доходы от указанных операций нраходятся на счетах Bank of New York Mellon Corporation в Ирландии, Люксембурге и Бельгии.

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