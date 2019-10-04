Среднему жителю РФ для счастья нужно около 160 тыс.рублей ежемесячно

Среднестатистическому жителю России для счастья нужно около 160 тысяч рублей в месяц. Такие данные привел портал Superjob по итогам исследования. Согласно представленной информации, мужчинам нужно примерно на треть больше (181 тыс. рублей), чем женщинам (138 тыс. рублей).

Примечательно, что наиболее скромные финансовые запросы у представителей молодежи (до 24 лет). В среднем молодому человек для ощущения "финансового счастья" нужно получать ежемесячно около 118 тысяч рублей. Исследование показало, что уровень "финансового счастья" напрямую зависит от дохода. Например, жители России с доходом не более 30 тысяч рублей в месяц считают, что для счастья им хватит 117 тысяч рублей. А те, чей доход превышает 80 тысяч рублей в месяц хотят зарабатывать 238 тысяч рублей ежемесячно для ощущения счастья.

Самые большие запросы для счастья наблюдаются у жителей столицы. Москвичам в среднем нужно 212 тысяч рублей для счастья. На втором месте - жители Владивостока (205 тысяч рублей в месяц). Тройку лидеров закрыл Ростов-на-Дону (200 тысяч рублей ежемесячно).

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, сколько денег для счастья нужно россиянам. Ещё в 2017 году Фонд общественного мнения провел опрос на тему, сколько денег нужно россиянам, чтобы быть счастливыми. Оказалось, не так уж и много: всего 100 тысяч рублей в месяц.

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