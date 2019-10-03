Эксперты предупредили о мошенничестве с вакансиями

Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую схему мошенничества, которая использует желание пользователей зарабатывать удаленно.

Мошенники рассылают письма с предложением вакансии диспетчера службы такси с ежедневным заработком до пяти тысяч рублей. Письмо также содержит ссылку на "официальный" сайт фирмы, которая ищет новых сотрудников. На странице указано название службы такси, а в описании сообщается, что она представлена во многих городах России.

Затем соискателю предлагается пройти регистрацию с указанием некоторых личных данных, после чего он перенаправляется в "Личный кабинет", где его уже ждут "заказы". Для их выполнения нужно нажать кнопку "Обработать", а затем назначить любой автомобиль из списка ближайших.

За каждый заказ пользователю начисляется несколько сотен рублей, но чтобы их снять, необходимо открыть счет, оформление которого стоит 240 рублей. "Мошенники эксплуатируют в своих целях особенности человеческой психологии, в данном случае стремление заработать легкие деньги", - заключили в IT-компании.