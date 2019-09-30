В Книгу рекордов Гиннесса попала дагестанская свадьба в Дербенте

29 сентября Дербент отпраздновал самую большую за всю историю дагестанскую свадьбу.

В один день в одно и то же время тридцать пар шестнадцати основных дагестанских национальностей сочетались браком в присутствии 10 382 гостей. Событие стало двойным мировым рекордом и занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Среди пар есть семья, которая в этот день праздновала 60 лет совместной жизни. Гаджимурад Курбанов и его супруга Айша решили поддержать родной Дербент и отметить бриллиантовый юбилей свадьбы в качестве жениха и невесты на Большой дагестанской свадьбе.

Начальник отдела ЗАГСа администрации дагестанского Дербента Татьяна Марченко рассказала, что в воскресенье в Дербенте прошло празднование Дня города, во время которого на местном стадионе Нарын-Кала состоялась массовая регистрация брака.

"За всю историю органов ЗАГСа в Дербенте я впервые встречаю такое грандиозное событие", — сказала она, добавив, что самая большая многонациональная свадебная церемония попала в Книгу рекордов Гиннесса сразу по двум критериям: как самая многонациональная свадьба и как свадебная церемония с самым большим количеством гостей.

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Фото: derbent. ru