Путин выполнил обещание народу Дагестана, которое давал 20 лет назад

Президент России Владимир Путин прибыл в республику Дагестан на памятные мероприятия, посвященные 20-летию вторжения террористических банд. Двадцать лет назад Путин был в Дагестане и встречался с местными ополченцами, которые встали на защиту своих земель от террористов.

Экс-руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев, который присутствовал на той встрече, вспомнил, что Владимир Путин тогда произнес тост, и когда все были готовы выпить за его исполнение, он поставил стопку на стол и сказал: "Выпьем - когда победим".

Спустя 20 лет президент России вновь посетил Дагестан и встретился с ополченцами. Он поздравил их с памятной датой и поблагодарил за мужество. Владимир Путин поднял стопку и выпил ее до дна.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о новом конфликте, который разгорается на границе Дагестана и Чечни. Речь идет о приграничных территориях двух республик в районе Кизляра. Ранее там появился указатель "Чеченская Республика - Шелковский район". Этот указатель был немедленно демонтирован местными жителями.

Далее пошли слухи о том, что к конфликтному району подтягивается военная техника. А параллельно начался стихийный сход граждан. К месту конфликта выехали представители власти Чечни и силовики, наличие которых "для предотвращения эскалации конфликта" подтвердил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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