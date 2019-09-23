Бизнесмены должны доверять словам президента России Владимира Путина о гарантиях в рамках амнистии капитала. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он неоднократно доказывал состоятельность своих слов. Все гарантии, которые давались, должны выполняться", - сказал он.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал публикацию газеты "Ведомости", в которой говорилось о том, что ФСБ использовала декларацию бизнесмена, чтобы доказать его вину по уголовному делу, нарушив гарантии президента.
Речь идет о бизнесмене, которого обвиняют в махинациях при поставках некачественного оборудования и выводе денег за границу. Сотрудники ведомства изъяли декларацию в центральном аппарате Федеральной налоговой службы.
Напомним, в конце мая Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов по февраль 2020 года. По словам российского лидера, недостаточные гарантии защиты частной собственности вынуждают предпринимателей регистрировать свои активы за границей.
Читайте также: Россия профинансирует модернизацию армии Абхазии
Лептоспироз является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, передаваемых людям от животных.
Властям оказалось мало скандала с "московским делом", и полиция Бурятии решила дополнить фестиваль вывихнутого плеча задержанием шамана-экзорциста.
Индонезия вслед за Китаем, Филиппинами, Малайзией отказалась принимать мусор из развитых западных стран. Почему перестала работать прибыльная торговля мусором?