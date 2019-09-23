Песков посоветовал бизнесменам доверять словам Путина

Бизнесмены должны доверять словам президента России Владимира Путина о гарантиях в рамках амнистии капитала. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он неоднократно доказывал состоятельность своих слов. Все гарантии, которые давались, должны выполняться", - сказал он.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал публикацию газеты "Ведомости", в которой говорилось о том, что ФСБ использовала декларацию бизнесмена, чтобы доказать его вину по уголовному делу, нарушив гарантии президента.

Речь идет о бизнесмене, которого обвиняют в махинациях при поставках некачественного оборудования и выводе денег за границу. Сотрудники ведомства изъяли декларацию в центральном аппарате Федеральной налоговой службы.

Напомним, в конце мая Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов по февраль 2020 года. По словам российского лидера, недостаточные гарантии защиты частной собственности вынуждают предпринимателей регистрировать свои активы за границей.

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