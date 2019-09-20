СК потребовал арестовать расстрелявшего своих коллег полицейского

Следственный комитет России потребовал арестовать задержанного столичного полицейского, открывшего стрельбу по своим коллегам. Вопрос о мере пресечения должен решить Пресненский суд Москвы.

Как сообщает агенство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда, 34-летнему патрульному московского метрополитена вменяется посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, в среду, 18 сентября, сотрудники отдела собственной безопасности УВД на метрополитене в вестибюле станции "Рязанский проспект" задержали патрульного по подозрению в получении взятки, однако тот стал отстреливаться из табельного пистолета. В результате один оперативник скончался на месте. Второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее стрелок был задержан.

Как отмечают следователи, задержание патрульного было связано с получением взятки от гражданина без документов.

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