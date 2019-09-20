Следственный комитет России потребовал арестовать задержанного столичного полицейского, открывшего стрельбу по своим коллегам. Вопрос о мере пресечения должен решить Пресненский суд Москвы.
Как сообщает агенство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда, 34-летнему патрульному московского метрополитена вменяется посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Напомним, в среду, 18 сентября, сотрудники отдела собственной безопасности УВД на метрополитене в вестибюле станции "Рязанский проспект" задержали патрульного по подозрению в получении взятки, однако тот стал отстреливаться из табельного пистолета. В результате один оперативник скончался на месте. Второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее стрелок был задержан.
Как отмечают следователи, задержание патрульного было связано с получением взятки от гражданина без документов.
Читайте также: Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калиниграду, а ответит превентивно
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
В связи с вынесением приговора актёру Павлу Устинову в обществе поднялась волна возмущения отечественным правосудием, которое отказывает гражданам в праве на защиту в суде.
Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.