В Трудовой кодекс РФ были внесены поправки, которые позволяют сотрудникам передавать заявление об отпуске в электронном виде. С 1 октября это можно будет сделать дистанционно без передачи бумажной копии заявления руководителю. Электронное заявление будет иметь такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.
Примечательно, что воспользоваться правом на дистанционную подачу заявления смогут сотрудники организаций, где в трудовом договоре закреплены условия об электронном документообороте. Электронный документ необходимо подавать в случае, если работник хочет пойти в отпуск вне установленного графика. Если отпуск у сотрудника плановый - подача электронного документа не требуется.
Также изменения в Трудовом кодексе затронули механизм выплаты отпускных. С 1 октября отпускные будут выплачиваться минимум за три рабочих дня до выхода сотрудника в отпуск.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителей Японии заставляют пойти в отпуск. Японский трудоголизм, ставший уже притчей во языцех, в скором времени сойдет на нет. Правительство Страны восходящего солнца отказывается поощрять слишком работящих граждан, поэтому приняло правительственную программу, которая призвана освободить японцев от корпоративного "рабства" и заставить их вспомнить о своем праве на отдых.
Читайте также:
Синдром отсутствия отпуска (советы трудоголикам)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Британская пловчиха Брекин Уиллис лишилась победы из-за слишком откровенного купальника.
Пусть и карикатурный, но колоритный стереотипный образ россиянина – элемент пропаганды, уверены в Польше.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.