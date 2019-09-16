С 1 октября россияне смогут дистанционно уйти в отпуск

В Трудовой кодекс РФ были внесены поправки, которые позволяют сотрудникам передавать заявление об отпуске в электронном виде. С 1 октября это можно будет сделать дистанционно без передачи бумажной копии заявления руководителю. Электронное заявление будет иметь такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.

Примечательно, что воспользоваться правом на дистанционную подачу заявления смогут сотрудники организаций, где в трудовом договоре закреплены условия об электронном документообороте. Электронный документ необходимо подавать в случае, если работник хочет пойти в отпуск вне установленного графика. Если отпуск у сотрудника плановый - подача электронного документа не требуется.

Также изменения в Трудовом кодексе затронули механизм выплаты отпускных. С 1 октября отпускные будут выплачиваться минимум за три рабочих дня до выхода сотрудника в отпуск.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителей Японии заставляют пойти в отпуск. Японский трудоголизм, ставший уже притчей во языцех, в скором времени сойдет на нет. Правительство Страны восходящего солнца отказывается поощрять слишком работящих граждан, поэтому приняло правительственную программу, которая призвана освободить японцев от корпоративного "рабства" и заставить их вспомнить о своем праве на отдых.

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